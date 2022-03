Ödön von Horvaths Geschichte von Marianne, die sich am Tag ihrer Verlobung mit dem Fleischer Oskar in den Hallodri Alfred verliebt, ihrem Herzen folgt und damit eine verheerende Abwärtsspirale in Gang setzt – diese vor 90 Jahren geschriebene Geschichte hat viele Aspekte: den immer stärker werdenden Nationalismus, den wachsenden Antisemitismus, eine auf ihre moralische Instanz pochende Kirche, die Strukturen einer patriarchalen Gesellschaft.