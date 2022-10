Der Horror des "Großen Krieges"

"Dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde – auch wenn sie seinen Granaten entkam." Diese Sätze stehen Erich Maria Remarques 1929 erschienenem "Im Westen nichts Neues", dem wichtigsten Roman über den Ersten Weltkrieg, voran. Die Grauen der Schlachtfelder und Schützengräben, die Verzweiflung, die Desillusionierung – schonungslos beschrieb der am 22. Juni 1898 in Osnabrück als Erich Paul Remark geborene Autor, der 1917 als Soldat im "Großen Krieg" schwer verletzt wurde, die Erlebnisse des Jungsoldaten Paul Bäumer an der Westfront.

Bei Veröffentlichung ging ein Aufschrei durch die Weimarer Republik. Die Nazis sahen das Andenken der "tapferen deutschen Soldaten" beschmutzt, die Linken kritisierten den pazifistischen Grundton und das Fehlen einer Darstellung der Kriegsgründe. Bei den Lesern traf "Im Westen nichts Neues" aber einen Nerv. Mit 1,2 Millionen verkauften Exemplaren bis Jänner 1930 avancierte das Buch zum bis dahin größten Erfolg der deutschen Literaturgeschichte. Die Hollywood-Adaption im selben Jahr erhielt zwei Oscars. 1979 folgte eine weitere Verfilmung, diesmal fürs US-Fernsehen.

Bis heute verkaufte sich Remarques Roman weltweit mehr als 20 Millionen Mal und wurde in insgesamt 50 Sprachen übersetzt.

Die Filmkritik zur Netflix-Adaption: