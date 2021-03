"Es ist einfach schön, was im Moment passiert. Weil alles so ungeplant ist. Beinahe könnte man von Fügung sprechen." Der in Linz geborene und in Aschach an der Donau lebende Songwriter Axel Wolph ist seit Jahren als Musiker und Produzent (etwa für die "Licht ins Dunkel"-Hymne "My Lights") im Geschäft, so viel G’riss um seine Person herrschte aber selten. Denn: Mit seiner aktuellen Single "Vorüber gehen" hat der 42-Jährige einen emotionalen Nerv beim Publikum getroffen.