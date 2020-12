Am 6. Jänner ist Erwin Steinhauer als Polizeichef Alfons Seywald in einer neuen Folge der Krimiserie "Die Toten von Salzburg" (20.15 Uhr, ORF 2) zu sehen. Im OÖN-Gespräch erzählt er, was ihn an dieser Figur reizt, warum er seine Rollen so genau auswählt, und er kritisiert die geringen Schauspielergagen: "Es ist wie beim Autofahren: Wenn ich mir nur ein Goggomobil leisten kann, darf ich keinen Maserati bestellen." OÖN: Herr Steinhauer, in "Die Toten von Salzburg" spielen Sie einen affektierten