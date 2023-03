Der Oscar im langen Schatten "der Ohrfeige"

Das Oscar-Wochenende 2023 beginnt ähnlich, wie jenes im Vorjahr endete: Die Ohrfeige, die Will Smith Moderator Chris Rock 2022 verpasste, hat einen besonders lauten Nachhall, der noch heuer fallweise die Filme im Rennen übertönt.

Die mediale Empörung über die Überreaktion des Hollywood-Stars ob eines entbehrlichen Witzes über den krankheitsbedingten Haarverlust seiner Frau brandet vor der 95. Oscar-Gala morgen endlos auf. Als Beruhigungspille, die zumindest in PR-Fragen wirken könnte, gab die verleihende Oscar-Academy bekannt, dass man für "alle Fälle" ein Krisenteam installiert habe. Für die nominierten Filme brauchte man keines, die 10.000 wahlberechtigten Mitglieder hatten im besten Sinne die Qual der Wahl. Ein Überblick:

Die Chancen für die Österreicher: Als man in Österreich noch die Erleichterung einsickern spürte, dass der vom Skandal um Florian Teichtmeister überschattete Film "Corsage" nicht für den Auslands-Oscar nominiert wurde, was ein ewiges mediales Weiterköcheln verhinderte, lieferte sie die große Überraschung: Cutterin Monika Willi (54) wurde im Jänner für ihre Arbeit am Film "Tár" nominiert.

Cutterin Monika Willi, die eine von sechs Nominierungen für „Tár“ erntete. Bild: APA/Eva Manhart

Ein Sieg der Tirolerin wäre jedoch nicht minder verblüffend, als aussichtsreichste Kandidaten gelten längst der Brite Eddie Hamilton ("Top Gun: Maverick") und der Amerikaner Paul Rogers für den Favoritenfilm "Everything Everywhere All At Once".

Die zweite Überraschung mit österreichischer Beteiligung waren die unglaublichen zehn Oscar-Chancen, die die Netflix-Produktion "Im Westen nichts Neues" holte. Ihr Hauptdarsteller ist mit Felix Kammerer ein Wiener Burgtheater-Schauspieler, der zwar nicht selbst nominiert wurde, aber mit 27 Jahren so viel Aufmerksamkeit seitens Hollywoods erhält wie andere Darsteller aus Europa ihr Leben lang nicht. Ob sie anhält, hängt davon ab, wie viele Nominierungen (u. a. bester Film) die Adaption von Erich Maria Remarques Roman verwandelt. Es könnte schwierig werden.

Felix Kammerer, Star von „Im Westen nichts Neues“ Bild: Dutch Press Photo

Die Streaming-Sache: Netflix war mit "Roma" (2018) der erste und ambitionierteste Streaminganbieter, der die Oscars erobern wollte. Seit fünf Jahren ähnelt die Academy aber einem Türsteher, der Netflix den Zugang zum exklusivsten Club der Filmindustrie verwehrt – jenem der Gewinner in der Königskategorie "bester Film". Als 2022 die Gehörlosen-Tragikomödie "Coda" von Apple TV hier reüssierte, einem Unternehmen, das Streaming allein als Zusatzangebot vermarktet, war eigentlich das die härteste Ohrfeige der Oscar-Gala. Mit "Im Westen nichts Neues" dürfte es allem Anschein nach wieder nichts werden – wiewohl ein Netflix-Sieg in zwei Kategorien für viele nur mehr reine Formsache scheint: "Im Westen nichts Neues" soll den Auslands-Oscar holen und "Pinocchio" Platzhirsch Disney in der Kategorie Animationsfilm entthronen. Die großartige politische Adaption von Oscar-Sieger Guillermo del Toro (58) ist das Animationsdebüt des Mexikaners.

Der größte Favorit und seine gesellschaftspolitische Bedeutung: Der numerische Favorit, der mit elf Nominierungen bedachte Film "Everything Everywhere All At Once", wird seine Poleposition wohl für einen breit aufgestellten Sieg nutzen. Die Arbeit, die bei uns kaum im Kino lief, handelt von der Besitzerin eines Waschsalons (Michelle Yeoh, 60), die in einem cineastisch wilden Ritt in verschiedenste Science-Fiction-Welten rutscht.

Michelle Yeoh (li. „Everything Everywhere All At Once“) Bild: APA/AFP/Macon

Mit einem fast ausschließlich asiatischen Ensemble verbindet sie feministische Ideen mit der Erfahrung, in den USA Migrant zu sein. So könnte der Film ein über der Academy schwebendes Damoklesschwert auffangen. Hatte sich die Organisation nach intensiver Kritik darauf konzentriert, Frauen und nicht-weiße Filmschaffende ins Licht zu rücken, gelang dies heuer nicht. Die Diskussion treibt das engste Rennen der Oscars voran:

Blanchett gegen Yeoh: Während es sicher scheint, dass Austin Butler für "Elvis" als bester Darsteller prämiert wird, rittern Cate Blanchett (53) als gefährliche Star-Dirigentin in "Tár" und Michelle Yeoh um die Trophäe für die beste Hauptdarstellerin. Yeoh könnte als erste Asiatin hier einen Oscar holen. Es wurde bereits die Frage gestellt, ob Blanchett noch einen dritten Oscar (nach "Blue Jasmine", "The Aviator") brauche, wiewohl sie für viele die formvollendetere Leistung bot. Die Entscheidung wird definitiv unter einem Aspekt bewertet werden: wie schwer gesellschaftspolitische Dimensionen letztendlich wiegen.

Cate Blanchett („Tár“) Bild: APA/Getty Images/Winkelmeyer

Alles zu den 95. Oscars

Die Academy Awards werden in der Nacht von Sonntag auf Montag im Kodak Theatre in Los Angeles in 23 Kategorien vergeben. Die Abstimmung endete am Dienstag. Moderator der Show im Dolby Theatre ist der US-Komiker Jimmy Kimmel.

werden in der Nacht von Sonntag auf Montag im Kodak Theatre in Los Angeles in 23 Kategorien vergeben. Die Abstimmung endete am Dienstag. Moderator der Show im Dolby Theatre ist der US-Komiker Jimmy Kimmel. Unter den Produktionen mit den meisten Nominierungen sind „Everything Everywhere All At Once“ (11 Chancen) und „Im Westen nichts Neues“ (10). „The Banshees of Inisherin“ (9) und „The Fabelmans“ (7) zählen nur mehr in wenigen Kategorien zu den definitiven Favoriten, ähnlich verhält es sich bei „Top Gun: Maverick“ (6) und „Avatar – The Way of Water“ (4), die als viel besuchte Blockbuster das pandemie-geprüfte Kino anstießen.

sind „Everything Everywhere All At Once“ (11 Chancen) und „Im Westen nichts Neues“ (10). „The Banshees of Inisherin“ (9) und „The Fabelmans“ (7) zählen nur mehr in wenigen Kategorien zu den definitiven Favoriten, ähnlich verhält es sich bei „Top Gun: Maverick“ (6) und „Avatar – The Way of Water“ (4), die als viel besuchte Blockbuster das pandemie-geprüfte Kino anstießen. Oscars auf nachrichten.at: Die ersten Analysen, Geschichten und Bilder finden Sie Montagfrüh auf nachrichten.at

