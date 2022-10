Der Goiserer und die Flöten-Legende gastieren im Sommer in Clam

Zum epischen Finale der heurigen OÖN-Konzertsaison auf Burg Clam begeisterte Hubert von Goisern seine Fans auf der Meierhofwiese. Vor mehr als 9000 Besuchern lieferte der 69-Jährige mit seiner Band eine so mitreißende wie seelenvolle Show, die direkt ins Herz traf. Wer den intensiven Auftritt des Goiserers im August verpasst hat, bekommt jetzt zum Glück eine Chance, Versäumtes nachzuholen. Am 28. Juli 2023 kommt Hubert von Goisern nämlich wieder nach Clam! Karten für den Konzerthöhepunkt gibt’s ab heute um 17 Uhr in allen bekannten Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen.

Doch damit nicht genug: Auch das legendäre Clam Rock Festival (7. Juli) bekommt doppelte Verstärkung. Zu den bereits bestätigten Manfred Mann’s Earth Band und The Wailers feat. Al Anderson gesellen sich mit Jethro Tull und Mother’s Finest zwei Hochkaräter. Sowohl die Progressive-Rock-Ikonen um Sänger und Flötist Ian Anderson als auch die amerikanischen Funk-Größen zählen zu liebgewonnenen Burg-Clam-Stammgästen.

Achtung: Die verbilligten „Early Bird“-Tickets für das Clam Rock sind nur noch bis 27.10. erhältlich.

Die Clam-Saison 2023

Folgende Bands für den OÖNKonzertsommer im kommenden Jahr sind bereits fixiert: