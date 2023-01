Der geniale Trompeter Dave Douglas brachte Jazz von Weltklasse nach Wels

1990, erzählt Dave Douglas, sei er zum ersten Mal, in der Band des Klarinettisten Don Byron, in Wels gewesen. Einen weiteren formidablen Auftritt lieferte er vor vielen Jahren mit John Zorns Masada Quartett.

Am Montag gastierte der New Yorker Trompeter mit seinem aktuellen Quintett im ausverkauften Schl8hof in Wels. Die Band ist mit dem kraftstrotzenden Saxofonisten Jon Irabagon, dem Bassisten Nick Dunston und Drummer Rudy Royston mit bewährten, erstklassigen Kräften besetzt. Zumindest in unseren Breiten ist die neue, aus Polen stammende Pianistin Marta Warelis noch nicht sehr bekannt. Sie fügt sich aber geschmeidig in die Formation ein, dient als harmonische Brücke zwischen den schwirrenden Bläsern und den vorwärtstreibenden Rhythmikern, setzt brillante solistische Glanzlichter.

Douglas’ Stücke überzeugen durch Fantasie und Abwechslung, lassen den Solisten reichlich Raum und geben Struktur. Er kennt die Jazzgeschichte, spannt weite stilistische Bögen, ohne sich auf die simple Geschichtspflege zurückzuziehen. Seine Musik befindet sich auf der Höhe der Zeit, stellt Querverbindungen zwischen Blues und Freejazz, rasantem Bebop und sanft swingenden Balladen her, besitzt große Eigenständigkeit.

Perfekt werden Kraft und Reduktion, wilde Höhepunkte und zarte Transparenz ausbalanciert. Dass alle grandios musizieren, die Technik der Beteiligten perfekt ist, ist ohnehin keine Frage.

Fazit: Großartiges Konzert, Riesenapplaus, ein perfekter Auftakt des Jazz-Jahres 2023

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christoph Haunschmid