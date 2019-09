Der Flügel war dem großen Meister nicht gewachsen

András Schiff, einer der ganz Großen, dessen Interpretationen dem Vorhersehbaren aus dem Weg gehen und dessen bedingungslose Werk-Durchdringung Nischen ausleuchtet, gastierte am Dienstag im Brucknerhaus.

Das Programm war mit Beethovens Sonaten As-Dur op. 26 und der großen "Waldstein" C-Dur op. 53 in Verbindung mit Schumanns Sonate fis-Moll op. 11 und dessen Fantasie C-Dur op. 17 eine Verschränkung des Konzepts der klassischen Sonatenform mit den Ausbrüchen der Romantik.

Die Expansionen von Beethovens "Waldstein" korrespondierten mit der ultimativen Sprengung jeglicher Norm in technischer wie musikalischer Sicht in Schumanns Fantasie. Man war gespannt, wie András Schiff sich über Beethovens Variationen-Sonate und Schumanns erster Klaviersonate hin zur Leidenschaft der großen Fantasie bewegen würde, ehe der Bogen in den "Waldstein"-Klanglandschaften sich zur Utopie durcheilter Trillerräume auflöst.

Die ersten Töne waren Irritation – kein tragender Klavierton, kein aufgehendes Klangvolumen, keine ausgeglichene Balance. Nein, nicht András Schiff ist hier zu belangen, sondern der wirklich mangelhafte Flügel, der das nicht bieten konnte, was Schiff in ihn hineinlegte.

Was er schuf, suchte vor allem in den C-Dur-Monumenten seinesgleichen. Die Sphären dorthin holte er mit einer lyrisch intimen Umsetzung von Beethovens op. 26. Festgesetzte Hörerwartungen unterwanderte er. Wie hinter einem Schleier verhangen war Schumanns "Aria" in op. 11. Mit dem Spuk des Scherzos wurde die Sicht frei auf kantigere Gestalten und Charaktere. Ein Sog ins Grandiose mit Schumanns Liebesruf an die geliebte Clara Wieck: Ruine, Siegerbogen, Sternbild – so titelten ursprünglich die einzelnen Sätze der Fantasie, in die sich Schiff hineinwarf und aus der er ein aufbegehrendes Epos erwachsen ließ. Höchste Empathie und erhabene Ruhe machten Beethovens "Waldstein" unantastbar in jeder Hinsicht. Großartig und bleibend!

Fazit: András Schiff verlässt die Pfade abgetretener Hörerwartung, sein Spiel ist ein durchglühtes Vibrieren in der Unvorhersehbarkeit des Moments.

Sir András Schiff, Brucknerhaus Linz, 17. September