Am 4. Juni gastiert Beczala im Rahmen der Konzertreihe "Great Voices" im Musiktheater, am 8. Juli beim Salzkammergut Open Air in Gmunden. Herr Beczala, welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Linzer Zeit? Piotr Beczala: Das ist jetzt fast auf den Tag genau 30 Jahre her. Ich hatte am Samstag noch mein Diplom in Kattowitz gemacht und am Montag kam ich nach Linz zu den Vorproben für "Carmen", wo ich den Dancairo gesungen habe. Es war eine tolle Sache, mit ganz großen Kollegen. Etwa Franz Kalchmair,