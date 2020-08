Der filmische Höllenritt eines falschen Pfarrers

Es ist eine wüste, eine intensive Geschichte, die "Corpus Christi" ins Kino bringt. Daniel (20) erfährt in der Jugendhaft spirituelle Erleuchtung. Doch seine von Gewalt durchzogene Vergangenheit macht es ihm unmöglich, Pfarrer zu werden. Als er sich in einem Sägewerk weiter bessern soll, gibt er sich in einer Kurzschlussreaktion als Vertretung des örtlichen Geistlichen aus.

Auf dem Papier klingt dieser Stoff nach heiterer Hochstaplerei. In der Regie des polnischen Regisseurs Jan Komasa (39) wird er zu einer exzessiven, ernsten Erzählung, die sich archaischen Fragen und Gegensätzen des katholischen Glaubens hingibt. Alle Erlebnisse von Daniel (Bartosz Bielenia) sind akkurat inszenierte Sinnbilder, die vom schmalen Grat und den feinen Unterschieden zwischen Himmel und Hölle, Vergebung, Vergeltung und Vergessen sowie Gut und Böse handeln. Bielenia zeigt in der Rolle eines jungen Mannes in der ständigen Gefahr, aufzufliegen, sein immenses Talent, mit dem er auffordert, absolute Urteile zu hinterfragen. Komasa rückt ihn oft groß ins Bild. Weniger davon, und die starke Sozialkritik des Films wäre noch deutlicher – an den Eliten, denen Ethik egal und Geld alles ist. (nb)

"Corpus Christi": PL 2019, 115 Min., jetzt im Kino

OÖN Bewertung: