Um 22.56 Uhr erheben sich gestern, Montag, die 2000 Besucher auf dem Salzburger Domplatz, als sei ihnen eben eine Art Weihe widerfahren. Im Stehen applaudieren sie dem Ensemble des „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal in dessen zweitem Jahr mit Lars Eidinger als sich selbst in Frage stellender Finanz-Fürst und der keineswegs bloß schmachtenden Verena Altenberger in der Rolle der Buhlschaft.