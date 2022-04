Glaubt man dem Alten Testament, dann hat der erste Mord der Menschheitsgeschichte nicht lange auf sich warten lassen. Hochmut, Neid und Zorn waren die Tatmotive, die Adam und Evas Sohn Kain dazu antrieben, seinen Bruder Abel zu ermorden. Dieses Verbrechen wurde am Sonntag in der Premiere "Kain und Abel oder der erste Mord" als musiktheatraler Doppelabend in der Blackbox des Musiktheaters aufgearbeitet.