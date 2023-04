Der erste Bond-Roman wird 70 Jahre

Goldeneye. Auf dem gleichnamigen Anwesen im jamaikanischen Ort Oracabessa zwischen den Blue Mountains und Jamaikas Nordküste schrieb Ian Fleming vor 70 Jahren seinen ersten Bond-Roman: "Casino Royale" erschien am 13. April 1953. Als Offizier im Nachrichtendienst der britischen Marine hatte Fleming im Juli 1943 vier Tage auf Jamaika verbracht und den Entschluss gefasst, dass er, "wenn ich den Krieg überleben sollte, nach Jamaika zurückkehren, ein Stück Land kaufen, ein Haus bauen und darin leben würde", so Fleming. Auf dem Grundstück "Goldeneye", benannt nach einer Mission im Zweiten Weltkrieg, an deren Planung Fleming beteiligt war, baute er ein bescheidenes Dreizimmerhaus. Hier schrieb er bis zu seinem Tod 1964 jeden Winter innerhalb von sechs Wochen ein Bond-Buch.

Nach seinem Ableben erstand der Musikproduzent Chris Blackwell das Anwesen, auf Bitte seiner Mutter Blanche, die Flemings Geliebte gewesen war. Sie soll das Vorbild gewesen sein für die "Bond-Girls" Honey Rider – gespielt von Ursula Andress im ersten Bond-Film "007 jagt Dr. No" von 1962 – und Pussy Galore.

Blackwell empfing in Goldeneye prominente Freunde. Sting schrieb hier den Song "Every Breath You Take", Apple-Gründer Steve Jobs feierte in Goldeneye seinen 29. Geburtstag, wie Blackwell in seinen 2022 erschienenen Memoiren "The Islander" schreibt. Er verrät zudem, dass er am 7. Juli 2007 – passend zur Agentennummer 007 – dort ein Bond-Hotel eröffnen wollte. Es sei eine Bar namens "Shaken, Not Stirred" (geschüttelt, nicht gerührt) mit Bond-Girls als Kellnerinnen geplant gewesen. Er habe dann aber entschieden, etwas Eigenes aufzubauen. Heute ist das Grundstück ein Luxus-Resort mit mehreren Hütten und Villen, der Übernachtungspreis fängt bei 578 Dollar (526 Euro) an. Berühmtheiten wie Beyoncé und Elon Musk sind dort schon abgestiegen.

