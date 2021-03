Der Erfinder der Musikkassette ist gestorben

100 Milliarden Kassetten wurden weltweit seit ihrer Einführung in den 60er-Jahren verkauft. Die Kassette veränderte die Art, wie Menschen Musik hören. Sie ermöglichte es erstmals, sich Musik nach den eigenen Vorlieben zusammenzustellen. Ottens war Leiter der Produktentwicklung bei Philips in den 1960er-Jahren. In dieser Zeit erfanden er und sein Team die Kassette. 1963 wurde die Erfindung in Berlin bei einer Fachmesse präsentiert. Ottens war später auch an der Entwicklung der CD beteiligt.

