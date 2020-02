Auf dem Programm des Theaters an der Wien steht natürlich im heurigen Jahr Beethoven, der immerhin einige Jahre eine Wohnung im Theater bewohnte und dessen „Leonore“ hier 1805 uraufgeführt wurde. Dennoch mag es ein gewiefter Schachzug sein, Beethovens freiheitsliebende Ideen in ein aktuelles Operngewand zu stecken und am Montag das Beethoven-Fest im Theater an der Wien mit einem neuen „Egmont“ starten zu lassen. Christoph Klimke schuf gemeinsam