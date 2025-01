Der einsame Rebell: The King wäre heute 90

„Für mich war er ein Gott, ein Auserwählter“, schreibt Tochter Lisa Marie Presley in ihrer im Vorjahr posthum erschienenen Autobiografie. „Er hatte diese Eigenschaft, dass man ihm in seine Seele schauen konnte.“ Sie fühlte sich mit ihm verbunden und geliebt: „Und doch hatte ich auch Angst vor ihm. Er war intensiv, man wollte nicht, dass er wütend wurde.“

Auf der Bühne der gefeierte Rockstar, daheim der zurückgezogene, aber auch aufbrausende Privatmann, der im Schuppen Schießübungen durchführte – so schnell, wie er zwischen diesen Extremen wechselte, so überraschend sollte auch der Tod kommen: Mit nur 42 Jahren starb er am 16. August 1977 aufgedunsen und von jahrelanger Medikamentensucht gezeichnet, in seiner Villa „Graceland“. Als er im Badezimmer gefunden wurde, spielte seine neunjährige Tochter nur wenige Zimmer entfernt. Sie sollte sich von diesem Schock nur schwer erholen. Elvis Presley wäre heute 90 Jahre alt geworden.

In Deutschland bei der Army

Dass aus dem schüchternen Buben später einer der ersten globalen Rock- und Leinwandstars werden sollte, ahnte bei Elvis’ Geburt am 8. Jänner 1935 in Mississippi niemand. Sein Zwillingsbruder Jesse kam tot zur Welt. Die Eltern waren arm, die Familie übersiedelte oft. Elvis sang schon früh im Chor und brachte sich selbst das Gitarrespielen bei. Nach der Schule arbeitete er bei einem Maschinenreparaturservice, später als Lastwagenfahrer. Mit dem ersten Geld ging er zu einem Studio, in dem man selbst Platten aufnehmen konnte. Später kam es dort zu richtigen Aufnahmesessions. Als 1954 die erste Platte „That’s All Right“ im lokalen Radio gespielt wurde, riefen so viele Hörer an, dass der Song 14 Mal wiederholt werden musste.

Von da an ging es für Elvis Presley steil nach oben. Dank seinem unverwechselbaren Timbre in der Stimme, exzentrischen Outfits, smarter Tolle und laszivem Hüftschwung wurde der Amerikaner zum King of Rock ’n’ Roll – und zum Schrecken der Eltern. Neben der Musikkarriere spielte er in mehr als 30 Filmen mit, viele davon in Hollywood. Als Presley die Einberufung zur US Army erhielt, lehnte er jede Sonderbehandlung ab und ging nach der Grundausbildung 1958 nach Deutschland, wo er in Friedberg diente. Dort lernte er auch seine spätere Frau Priscilla, damals erst 14 Jahre alt, kennen. 1967 wurde geheiratet, neun Monate später kam Tochter Lisa Marie zur Welt. Das 1957 gekaufte Anwesen Graceland wurde zur Heimat für die Familie. Doch die Ehe wurde bereits 1973 geschieden.

Bis heute sind Presleys Songs wie „In the Ghetto“, „Can’t Help Falling in Love“ und „Love Me Tender“ Klassiker der Pop- und Rockgeschichte. Schon zu Lebzeiten soll er bis zu 500 Millionen Tonträger verkauft haben, mittlerweile dürften es mehr als eine Milliarde sein. Sein 1973 aufgenommenes TV-Konzert „Aloha from Hawaii“ sahen eine Milliarde Menschen in 40 Ländern. Elvis Presley prägt bis heute Musiker auf der ganzen Welt. So sagte Bob Dylan einmal: „Seine Musik das erste Mal zu hören, ist, wie aus dem Gefängnis auszubrechen.“

Die Dokumentation „Elvis und das Mädchen aus Wien“ über Presleys Privatsekretärin Trude Forsher ist am 11. Jänner um 21.10 Uhr auf ORF III zu sehen.

