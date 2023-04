Der Dortmunder „Tatort“ spielt sich vor allem im Privaten ab 

The Boss“: Die Häferl-Inschrift von Hauptkommissarin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) sagt alles. Und verlangt dem zurückkehrenden Kollegen Faber – er hatte sich nach dem Tod von Ermittlerin Bönisch eine Auszeit genommen – Größe ab. Ein zuckender Gesichtsmuskel genügt Jörg Hartmann für seine inneren Kämpfe. Jeder im Team wird von privaten Krisen gebeutelt, sei es ein Sorgerechtsstreit oder ein Loyalitätskonflikt mit der Mutter.

Nebenbei narrt ein mysteriöser Täter die Ermittler. Er hat zwei Männer erstochen, nach jedem Mord blickt er provokant in die Überwachungskameras: Seht her! Die Jagd nach dem Phantom führt zu einem Wachkoma-Patienten: Ein autoerotischer Unfall soll es gewesen sein. Schon der Folgentitel „Love is Pain“ lässt anderes vermuten.

Der Fall selbst läuft auf einen spannenden Rachethriller hinaus, der aber in den privaten Krisen fast untergeht. Wer zwischenmenschliche Spannung mag, wird die Folge mögen, denn die Darsteller lassen tief in die Seelen ihrer Figuren blicken: Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog) als innerlich zerrissene Tochter einer RAF-Terroristin und Rick Okon (Jan Pawlak) als alleinerziehender Vater. Wer lieber bei analytischen Ermittlungen herausgefordert werden möchte, könnte enttäuscht sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze