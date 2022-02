16. September 2019: Dietmar Kerschbaum, der Leiter des Brucknerhauses, spricht ungewöhnlich leise, ihm ist eine gewisse Nervosität anzumerken. Dann, kurz nach 17 Uhr, erscheint er nach mehreren kurzfristigen Verschiebungen doch zur Pressekonferenz im Brucknerhaus: Valery Gergiev, Leiter des Mariinsky-Theaters in St. Petersburg und Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. In dieser Funktion wird er an diesem Abend Bruckners fünfte Sinfonie dirigieren.