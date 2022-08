Der deutsche Jazzmusiker Rolf Kühn ist gestorben

Er hat mit Benny Goodman, John Coltrane und Chick Corea gespielt: Rolf Kühn trat mit den Größen des Jazz auf und war selbst ein eher stiller Star. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der in Köln geborene Klarinettist vergangenen Donnerstag mit 92 Jahren in Berlin gestorben.

Als Sohn eines Akrobaten wuchs Kühn in Leipzig auf, in dessen Fußstapfen er treten wollte. Um die akrobatischen Nummern aufzulockern, brachte sein Vater ihm verschiedene Instrumente mit. Bei der Klarinette war es "Liebe auf’s erste Hören", wie er in einem Interview sagte. Den Musikunterricht musste er heimlich nehmen: Seine Mutter war Jüdin, der Sohn durfte nicht ans Konservatorium. Während seiner klassischen Ausbildung war es eine Benny-Goodman-Platte, die ihn für den Jazz begeisterte. Als 17-Jähriger erhielt er sein erstes Engagement, 1950 begann er eine Karriere beim RIAS-Tanzorchester in Berlin. Schon als junger Künstler entwickelte er einen warmen, strahlenden Ton. Von Berlin aus zog es ihn 1956 nach New York, wo er in den wichtigsten Clubs spielte.

1962 kehrte er als Leiter des NDR-Fernsehorchesters nach Deutschland zurück. Drei Mal wurde Rolf Kühn beim europäischen Jazz-Wettbewerb zum besten Klarinettisten gekürt. 2011 erhielt er den Echo für sein Lebenswerk, 2018 die German Jazz Trophy.