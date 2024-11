Der Bachl Chor stimmt beim großen Adventsingen auf das Fest ein

Wer sich mit echter Volksmusik jenseits von Kommerz und Kitsch auf Weihnachten einstimmen möchte, ist beim "Bachl Chor Adventsingen" am 7. Dezember im Linzer Brucknerhaus richtig.

Mit dabei sind D’Hoamatlandla Weisenbläser aus dem Innviertel, Bruckner-Orchester-Harfenist Werner Karlinger, Organist Klaus Oberleitner, die beim Volksmusikwettbewerb in Innsbruck preisgekrönten Mirabell Dirndln mit ihrer Stubenmusi und "Die Matterhorns" mit fünf Hornisten aus den Reihen der Wiener Philharmoniker, des Volksopernorchesters und des L’Orfeo Barockorchesters – sie alle eint ein gemeinsames Ziel: "Die Weihnachtsstimmung in die Herzen der Menschen zu tragen", sagt Christian Schmidbauer, der die Gesamtleitung des Adventsingens innehat. Seit knapp drei Jahren leitet der Niederösterreicher den Bachl Chor, der etwa im Juni beim Bruckner-Motettencrash in der Saline Ebensee mit dabei war. "Auch beim Adventsingen werden wir Anton Bruckner einbauen", wobei das Publikum auch ein prägendes Weihnachtserlebnis des Jubilars erfahren wird. Und noch etwas wird am 7. Dezember verraten: "Wia da Heilånd des erste Moi glåcht håt" ist dem besinnlichen Nachmittag nicht nur als Motto eingeschrieben, sondern auch Titel eines Hirtenspiels aus der Feder von Christian Schmidbauer. Die Kinder der Volksschule Alberndorf in der Riedmark werden es aufführen. "Es freut mich total, dass sie heuer erstmals mit dabei sind. Die Hirtenkinder werden dabei auch zu ihren Instrumenten greifen."

Ein weiterer Höhepunkt für den 43-Jährigen ist, "dass wir viele Stücke gemeinsam gruppenübergreifend musizieren werden." Dazwischen eingebettet präsentiert Gerti Rosenfellner nachdenkliche und heitere Geschichten aus ihrem neuen Buch "S’ Christkind locht si ans". Die Regiefäden zieht Nora Dirisamer.

75 Jahre Bachl Chor 2025

Für den Bachl Chor ist der feierliche Jahresausklang im Brucknerhaus zugleich eine Einstimmung auf ein ganz besonderes Jahr 2025: "Wir feiern unser 75-jähriges Jubiläum", sagt Schmidbauer, der mit seinen 45 Sängerinnen und Sängern heuer auf Konzertreisen nach Dresden und Berlin zurückblickt, mit Stolz: "Unser Niveau steigt. Der Chor ist gewachsen, wir haben super neue Sängerinnen und Sänger dabei und sind von den Stimmen her auch wieder jünger geworden."

Neue Mitglieder sind willkommen: "Wir sind in jeder Stimmgruppe offen für Neuzugänge. Das ist auch ganz leicht bei uns. Auf der Homepage kann man sich anmelden und bei ein, zwei Schnupperproben mitmachen", ermutigt der Chorleiter alle Sangesfreudigen.

7. Dezember, 15 Uhr, Brucknerhaus, Karten: 0732/77 52 und www.brucknerhaus.at

