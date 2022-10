Der Austropop begann bei Mozart und Schikaneder

Und alles steht kopf: Wenn der Austropop das Theatermuseum in Wien (Lobkowitzplatz 2, 1. Bezirk) erobert, dann hängen Instrumente, Sitzmöbel und sogar ein Nackerter von der Decke. Die neue Direktorin des Hauses, die kulturell auch im Salzkammergut äußerst engagierte Marie-Theres Arnbom, hat für ihre Antrittsausstellung ein auf den ersten Blick ungewöhnliches Thema gewählt, das inhaltlich dennoch gut begründet ist: "Austropop – Von Mozart bis Falco".

Die beiden Zugpferde aus dem Ausstellungstitel tauchen gleich zu Beginn auf: Als "Sprengung der Welt" verstehen Arnbom und ihr aus sieben Kuratoren bestehendes Team den Pop. Subversion und Gesellschaftskritik seien die Kennzeichen, womit der Bogen zu Mozart, Emanuel Schikaneder oder Johann Nestroy geschlagen wird. Eine knallige 60er-Jahre-Tapete wechselt mit historischen Handschriften als gestalterischer Hintergrund, vor dem Kostüme aus Mozart-Aufführungen ebenso gezeigt werden wie eine Falco-Figur inklusive Gitarre.

Der aus Linz stammende Tenor Richard Tauber zählte zu den großen Popstars der 1930er Jahre, Hermann Leopoldi legte in seinen Liedern mit Humor den Finger in die Wunden der Gesellschaft. Der Kult um Wolfgang Ambros’ Hit "Schifoan" wird genauso beleuchtet wie die Anbetung von Kaiserin Elisabeth in Operette, Film und Musical sowie das fragwürdige Österreichbild zwischen Weißem Rössl und Sound of Music.