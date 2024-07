Tom Cruise (zumindest in ein paar Szenen) die Show zu stehlen, dürfen und können nur wenige. Ihm gelang es aber: Glen Powell hatte in "Top Gun 2: Maverick" (2022) den undankbarsten Part in der Crew der Teufelskerle, den des Oberg’scheitls "Hangman", doch der Texaner (35) verwandelte die Rolle in seinen Durchbruch.