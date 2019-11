Ihm ist kein Ding zu alltäglich, als dass er nicht das Besondere darin entdeckt: Roman Sandgruber, OÖNachrichten-Kolumnist, emeritierter Professor an der Johannes Kepler Universität Linz und personifiziertes Lexikon. Der gebürtige Mühlviertler zerbricht sich seit zwölf Jahren in seiner Kolumne "Alltagsdinge" den Kopf über Dinge, die die meisten Menschen als Selbstverständlichkeit ansehen – so, als wären sie immer schon da gewesen.