Es war der größte Kunstdiebstahl in der Geschichte Österreichs: In der Nacht des 11. Mai 2003 wurde die Saliera, ein filigranes goldenes Salzfass von Benvenuto Cellini im Wert von rund 50 Millionen Euro, aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien gestohlen. Ganz Österreich war schockiert, wie einfach der Diebstahl gelungen war: Der Täter stieg auf ein Gerüst vor der Fassade, zerbrach das ungesicherte Fenster, zerschlug die Vitrine und war nach 54 Sekunden wieder weg.