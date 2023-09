Filmkritik: Denzel Washington im Blutrausch

Zum dritten Mal gibt Denzel Washington den Ex-Elite-Agenten Robert McCall. Der Actionthriller „The Equalizer 3 – The Final Chapter“ legt in Sachen Gewaltdarstellung gegenüber den beiden Vorgängerfilmen noch einmal zu. Nachdem McCall im ersten Film von 2014 in seiner Heimat Boston die russische Mafia ausgeschaltet und sich im Sequel von 2018 übler Ex-Kollegen entledigt hat, lehrt er dieses Mal die italienische Mafia das Fürchten oder, besser gesagt, das Sterben.