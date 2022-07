Dem Wort wieder Wert geben

Wir sollten das Wort wieder ernst nehmen", wünscht sich Schauspieler Max Simonischek im Gespräch über Sprache, seine neue Rolle als "Spielertrainer", Anton Tschechow und wie Kinder die Sicht auf das Leben verändern.

Am Tiroler Landestheater ist am 18. Juni Ihr Stück "Kafka umírá – Kafka stirbt" uraufgeführt worden, zugleich Ihr Regiedebüt. Wie haben Sie diesen Seitenwechsel erlebt?

Max Simonischek: Für einen ernst zu nehmenden Künstler ist es meines Erachtens unabdingbar, sich regelmäßig Unbekanntem auszuliefern, sich neu zu definieren und sich zu verlieren, um sich zu finden. Ich habe den Seitenwechsel aber als einen sehr milden empfunden, weil ich beide Berufe, Schauspieler wie Regisseur, als Mannschaftssport begreife und nicht als zwei Parteien, die sich gegenüberstehen. Ich möchte mich über eine Gruppe definieren, und zu dieser Gruppe gehört für mich das ganze Theater. Dennoch ist die Verantwortung für das Gesamtergebnis als Spielführer viel größer. Aber ich hab schon früher beim Fußball gerne die Kapitänsbinde und die Verantwortung getragen.

Inwiefern hat der Schauspieler in Ihnen den Regisseur beeinflusst?

Als Spielertrainer, wie man mich im Sport nennen würde, weiß ich aus eigener Erfahrung sehr konkret, was die Spieler oben auf der Bühne brauchen, um die Vorgänge zu spielen, die ich als Regisseur gerne hätte. Und es fällt mir leicht, ihnen dabei zu helfen, Situationen und Haltungen zu finden, die dafür nötig sind. Ganz einfach, weil ich weiß, wovon ich spreche. Außerdem erkenne ich die Bühne als geschützten Raum für die Spieler an und weiß, wie wichtig es ist, ihn als angstfreies Biotop zu etablieren und auch zu verteidigen.

In einer sehr guten Kritik zu Ihrem Stück hieß es, Sie feiern die Sprache auf der Bühne. Kommt in Zeiten, in denen Bilder Welt und Medien dominieren, die Sprache im Theater zu kurz?

Mein Eindruck ist, dass die Sprache nicht nur im Theater zu kurz kommt. Und angesichts der zeitgenössischen Bemühungen, den Spielraum der Sprache entweder einzuengen, sie durch Bilder und Emojis zu ersetzen, mit Verantwortung zu überfordern, zu zensieren, zu manipulieren oder gar zu verbieten, scheint es mir dringend nötig, das Wort im Theater ernst zu nehmen und Sprache als zentrales Mittel der zwischenmenschlichen Verständigung wieder hochleben zu lassen. Diesen Versuch unternehmen wir in "Kafka umírá". Sprache soll nicht nur im Theater wieder mehr Raum bekommen und in den Fokus gerückt werden. Denn das Reich einer lebendigen Sprache ist die Demokratie. Wir sollten das Wort wieder ernst nehmen. Kafka, der sich wie kein Zweiter über Sprache definiert, ist dafür hervorragend geeignet.

Beim "Attergauer Kultursommer" widmen Sie sich einem Zeitgenossen Kafkas: Was reizt Sie an Anton Tschechow?

Tschechow ist natürlich ebenfalls sprachlich eine Augenweide. Inhaltlich spricht er mich an, ob seiner feinen Beobachtungsgabe gegenüber den Menschen und seiner humorvollen Beschreibung ihrer Schwächen. Das Besondere an Tschechow ist, dass er seine Figuren dabei niemals bewertet, niemals den moralischen Richter gibt. Es geht ihm ausschließlich darum, sie möglichst genau und leidenschaftslos zu beschreiben. Das Spannungsfeld zwischen Sein und Schein, welches auch Thema in der Kurzgeschichte "Die Dame mit dem Hündchen" ist, welche ich für den Attergauer Kultursommer gewählt habe, und seine unüberlesbare Liebe zu den Menschen im Allgemeinen, begeistern mich jedes Mal aufs Neue.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Jazzsängerin Simone Kopmajer und Reinhardt Winkler an den Drums entstanden?

Unsere gemeinsame Agentin Gabriele Zillner von der "Agentur Zillner" hatte die Idee, uns zusammenzuführen und uns quasi als Paket den Veranstaltern anzubieten. Es war für uns alle ein Novum. Jazz meets Tschechow. Ich selber wäre niemals darauf gekommen und bin ihr sehr dankbar für diese Eingabe, denn es ist eine gelungene Symbiose, wir bereichern uns gegenseitig. Was die ausverkauften Veranstaltungen und das Feedback der Zuschauer bestätigt.

Sie sind zweifacher Vater. Wie hat diese Rolle Ihr Leben oder Ihre Sicht darauf verändert?

Neben dem ganzen Nervenaufreibenden, Sinnvollen, Organisatorischen, Schönen und Belastenden, was Kinder so mit sich bringen, entspannen sie einen auch. Und zwar in dem Sinne, dass man sich selbst nicht mehr so wichtig nimmt. Das Wohl und das Glück meiner Kinder kommt an erster Stelle, und sie relativieren die eigenen Bedürfnisse. In Bezug auf den Beruf lässt es mich noch selektiver auswählen, welche Jobs ich annehme und welche ich lieber absage, um die Zeit mit der Familie zu verbringen. Auch das ist ein vorteilhafter Nebeneffekt.

Werden Sie wieder als TV-Hauptkommissar Lukas Laim im Münchner Krimi ermitteln?

Ja, Laim wird bestehen. Es ist immer wieder ein produktiver Kampf um Qualität mit den Verantwortlichen, aber bisher jedes Mal mit einem Happy End für alle Beteiligten. Der nächste Laim wird wohl im September dieses Jahres ausgestrahlt, im November beginnen die Dreharbeiten zum nächsten Teil.

