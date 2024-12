Tribüne Linz: "Kleine Eheverbrechen" spürt tiefgründig und trotzdem leicht der Liebe nach

Kurz vor dem Fest der Liebe bringt die Tribüne Linz "Kleine Eheverbrechen" eines Paares auf die Bühne – das Stück des französischen Dramatikers Eric-Emmanuel Schmitt. Nach einem mysteriösen Unfall kann sich Gilles an nichts erinnern. Um zu erfahren, wer er ist, muss er seiner Frau vertrauen. Oder will er sich vielmehr nicht erinnern, um ihre Wahrheit zu erfahren? Eine Lüge wird zum Wegbereiter für so manche Wahrheit.