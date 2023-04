Dem Thema Zeit spüren 18 Uraufführungen nach

Künftig jährlich statt biennal lädt das "Festival 4020" in Linz ein, zeitgenössische aktuelle Musik zu erleben. "Wir wollen der zeitgenössischen Musik in Oberösterreich einen noch größeren Stellenwert einräumen", sagt Dietmar Kerschbaum, Intendant im Brucknerhaus, der fortan die Gesamtleitung des Festivals innehat, nachdem sich Kurator und Festival-Mitbegründer Peter Leisch nach 20 Jahren in den Ruhestand begeben hat. Jenem Element, in dem sich Musik entfaltet, spürt das heurige Motto nach: der Zeit und wie wir sie empfinden.

Mit dem Linzer Lizard-Ensemble

In einer "Langen Nacht der Uraufführungen" hebt das 15-köpfige "Lizard – Linzer Ensemble für aktuelle Musik" und seine Leiterin Katharina Roth 18 Werke junger Komponierender, alle zwischen 1973 und 2005 geboren, aus der Taufe. Zwölf Talente präsentieren dabei erstmals ihre Werke im Brucknerhaus. Auch Klassiker der Avantgarde sind zu erleben: "As slow as possible" wandelt Pianist Elias Gillesberger im gleichnamigen Werk von John Cage beim Festival-Auftakt (freier Eintritt). Zum rund fünfstündigen Hörerlebnis in Liegestühlen lädt Morton Feldmans (1926–1987) zweites Streichquartett, gespielt vom Quatuor Zaïde. Letzteres gestaltet auch ein "Nacht-Konzert" um 22 Uhr, u. a. mit der Österreichischen Erstaufführung von Emma O’Halloran.

Das 100-Jahr-Jubiläum des Stummfilms "Das alte Gesetz" feiert das Jewish Chamber Orchestra mit neuer Musik von Boulez-Schüler Philippe Schoeller.

Auf junges Publikum ab sechs Jahren wartet eine musikalische Zeitreise mit dem Ensemble CrossNova. Freier Eintritt gilt für den künftig jährlich stattfindenden Konzertreigen diesmal nur beim Eröffnungskonzert.

