Dem "Oscar aller Oscars" so nah

Der Vormarsch des Streaming, Trumps Präsidentschaft, Kulturkämpfe von #MeToo bis #blacklivesmatter, die Pandemie – seit 2015 sind die Oscars Schauplatz enormer Umwälzungen. Nun forderte Amy Schumer, eine der drei Moderatorinnen der morgigen Gala, sogar eine Live-Schaltung zum ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Ob man das TV-Fenster in den Krieg tatsächlich aufmacht, ist noch offen, wie das Rennen in Sachen Filmkunst. Ein Überblick:

Es wird historisch. So nahe am "Oscar der Oscars" für den besten Film war Netflix dank "The Power of The Dog" noch nie. Was der digitale Dienst mit "Roma" (elf Nominierungen 2019) erreichen wollte, könnte mit dem gefeierten Western von Jane Campion endlich klappen: Netflix würde als erster Streaminganbieter den wichtigsten Goldmann holen. Gelingt es nicht, wäre das eine ebenso historische Abfuhr.

„Coda“ gilt als Konkurrent, ein Remake eines Films aus 2015. Bild: Apple TV

Der Favorit, der alles ändern könnte: Die Art, wie der Film "Coda" bei Preisgalas und von der Fachpresse auf Händen getragen wird, erinnert daran, wie Hollywood "Parasite" 2020 begegnete. Der südkoreanische Gesellschaftshorror gewann überraschend in der Königsdisziplin Bester Film. Warum aber ist "Coda" bei uns nicht stärker aufgefallen? Einerseits startete der Film vor Monaten auf Apple TV, dem Streamingdienst, der bei uns wohl die wenigsten Abos hat und überschaubare Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Andererseits ist "Coda" etwas, was in Europa weniger ankommt als in den USA – ein Remake. Vorlage war der exquisite französische Kinofilm " Verstehen Sie die Béliers?" (2015). Er handelt von Paula, die als Einzige in ihrer Familie nicht gehörlos ist. Sie muss ihr begreifbar machen, warum es eine gute Idee ist, dass sie Sängerin wird. Springt die der sozialen Gerechtigkeit verschriebene Academy auf "Coda" an, wäre das keine Überraschung. Um andere Favoriten wie "Belfast" oder "Dune" (siehe Box) ist es ruhig geworden.

Ein aus europäischer Perspektive ungewöhnliches Duell gibt es im Rennen um die beste Hauptdarstellerin. Bislang galt es als "ausgemacht", dass Kristen Stewart für ihre fulminante Verkörperung von Lady Di im Kinofilm "Spencer" gewinnen sollte. In den USA entwickelte sich Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty") im Film "The Eyes of Tammy Faye" zur absoluten Favoritin (neu auf Disney+, Seite 24). Er handelt vom skandalträchtigen Leben der TV-Predigerin Tammy Faye Bakker (Seite 24). Während sie bei uns unbekannt ist, war sie in den USA ein Star, was der amerikanisch geprägten Academy sehr entsprechen könnte. Immer öfter basieren Oscar-Filme auf US-Entertainment – wie das dreifach nominierte "Being The Ricardos" über das Komiker-Paar Lucille Ball und Desi Arnaz (Amazon) oder "Mank" (Netflix) über den Autor von "Citizen Kane" (elf Nominierungen 2021). Den Oscar als Botschafter des Weltkinos stärken sie nicht.

Favoriten nach zahlen und Lesetipps zum Oscar

12 Nominierungen: „The Power of The Dog“ (Netflix, vereinzelt im Kino)

10 Nominierungen: „Dune“ (lief bereits im Kino, jetzt auf Sky)

7 Nominierungen: „Belfast“ (im Kino), „West Side Story“ (im Kino)

6 Nominierungen: „King Richard“ (im Kino)

4 Nominierungen: „Don’t Look Up“ (Netflix), „Drive My Car“ (im Kino), „Nightmare Alley“ (im Kino)