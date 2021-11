Dem mysteriösen Banksy auf der Spur

Ein Aufschrei ging im Oktober 2018 durch das Auktionshaus Sotheby’s: Banksys Werk "Girl with Balloon", soeben für 1, 2 Millionen Euro versteigert, zerstörte sich selbst. Erst kürzlich wurde das geschredderte Werk um knapp 19 Millionen Euro versteigert.

Wer der längst weltberühmte Künstler ist, dessen Arbeiten nicht nur bei Auktionen Rekordpreise erzielen, sondern seit mehr als 25 Jahren vor allem nach Nacht-und-Nebel-Aktionen Häuser und Fassaden zieren, ist bis heute ein Mysterium. Nur so viel ist bekannt: Banksy stammt aus Bristol, wo 1992 erste Banksy-Graffiti auftauchten, und ist Mitte vierzig.

150 originalgetreue Banksys

Auf die Spuren des berühmten Phantoms der Kunstwelt begibt sich die Schau "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" in der Linzer Tabakfabrik. Ab 19. November sind in der alten Lösehalle rund 150 originalgetreue Reproduktionen von Banksys Graffiti, Fotografien, Drucke und Skulpturen zu bestaunen, bereichert um Videoinstallationen. Im Frühjahr 2021 feierte "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" Weltpremiere in München, bevor nur kurze Zeit darauf zwei weitere Settings in Berlin und Heidelberg eröffnet werden konnten. Die Schau, veranstaltet vom Passauer Musical-Produzenten und Ausstellungsmacher Oliver Forster (COFO Entertainment), entwickelte sich zu einem der gefragtesten Ausstellungsformate im deutschsprachigen Raum. Nun kommt "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" erstmalig nach Österreich.

Der Street-Art-Künstler Banksy steht auch für Sozialkritik. Bild: Dominik Gruss

In seinen Werken kommentiert Banksy immer wieder gesellschaftlich relevante Themen: Mit den Worten "Danke für all das, was ihr tut" widmete er sein Bild "Game Changer" – im Mai 2020 heimlich im Flur eines Krankenhauses in Southampton aufgehängt – dem Krankenhaus-Personal. Das Bild zeigt einen kleinen Jungen, der seine Superhelden-Figuren Batman und Spiderman in den Müll geworfen hat und nun mit einer neuen Lieblingsfigur spielt – einer Krankenschwester mit Mundschutz und Umhang. Der Erlös von 20 Millionen Euro, den das Werk bei Christie’s erzielt, sollte auf Banksys Wunsch dem britischen Gesundheitsdienst NHS zugutekommen.

Ein Banksy auf Ihrer Fassade?

