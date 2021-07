Fünf Wochen. Länger hat es von der ersten Idee bis zur Eröffnung von Parov Stelars Debüt-Ausstellung "I’ll Be OK Soon", die ab heute im Francisco Carolinum zu sehen ist, nicht gedauert. Ein impulsiver musealer Schnellschuss, der perfekt die Arbeitsweise des Künstlers widerspiegle, sagte Landeskulturdirektor Alfred Weidinger beim gestrigen Presserundgang. Er sei von seinen 300 Mitarbeitern der Einzige gewesen, der den Electroswing-Pionier vorher nicht gekannt habe, so Weidinger schmunzelnd.