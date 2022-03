Debüt-CD: Intime Seelenschau ohne die übliche selbstmitleidige Suderei

Intime Seelenschau zu betreiben, ohne in selbstmitleidige Suderei zu verfallen, ist für viele Singer-Songwriter ein unmögliches Unterfangen. Dem Kirschlager Clemens Bäre alias doppelfinger gelingt dies auf seinem jetzt erschienenen Debütalbum "by design" grandios. Der in Wien lebende Bäre entpuppt sich mit seiner zarten Mixtur aus melancholischen Akustikgitarren, trauriger Mundharmonika, Streichern und tiefschürfenden Texten als Virtuose der Behutsamkeit.

Ein Lautsprecher ist Bäre nicht. Weder in seinen Liedern, noch im Privaten. Der Schritt, die teilweise noch im Kinderzimmer in Kirchschlag entstandenen Lieder zu veröffentlichen, sei ihm wahnsinnig schwergefallen. "Zu sagen, meine Songs sind so toll, dass sie auf ein Album müssen, hätte ich mir nie getraut", sagt der 24-Jährige. Erst auf sanften Druck seiner Musikerkollegen habe er den Schritt gewagt.

Keine leichte Kost

Leichte Kost serviert der Absolvent des Linzer Pop-BORG in den zwölf Liedern von "by design" keine. Songtitel wie "How To Hide", "Trouble", "Seasonal Affictive Disorder" oder "Fold My Fears" zeigen deutlich die Stoßrichtung an, hier geht’s um Leiden, Einsamkeit, Depression, Sucht und Unsicherheit. Offenheit um jeden Preis, auch wenn’s wehtut. Das Songschreiben sei für ihn wie ein "Ausheben von Gefühlen", so der Bewunderer von Bob Dylan, Conor Oberst und Elliot Smith. Denn: "Als Künstler macht man sich verletzlich. Und das ist gut und wichtig. Musik ist Kommunikation. Nur wenn Gefühle sichtbar werden, kann eine echte Verbindung zum Publikum entstehen."

Trotz all des in seinen Lyrics verhandelnden Seelenunheils, an die Agonie hat sich der 24-Jährige nicht verkauft. Mit dem charmanten Ohrwurm "Quite Alright" steht dem Album eine positive Nummer voran, die auch als Single ausgekoppelt wurde. Bäre: "Ich wollte keine total deprimierende ,Runterzieher‘-Platte machen. Sondern zeigen, dass es Menschen und Dinge gibt, die mein Leben wirklich schön machen."

Den Namen "doppelfinger" hat ihm übrigens seine Mutter verpasst. Der Grund: "An meiner rechten Hand habe sind zwei Finger ineinander verwachsen." Lachender Nachsatz: "Für die internationale Karriere muss ich mir halt vielleicht doch einen neuen Namen zulegen."

CD-Tipp: doppelfingers "by design" ist bei Ink Music erschienen. Am 21. Mai live im Röda in Steyr.