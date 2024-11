Marie-Luise Stockinger: "Eine suchtkranke Mutter, die raucht, trinkt und schwanger ist", aber nicht sofort verurteilt werden soll

Stockingers neuer Kinofilm "Gina" (Start am 22. November) handelt von der neunjährigen Gina (Emma Lotta Simmer), die mit ihrer schwangeren Mutter Gitte (Stockinger) und ihren zwei kleinen Brüdern in einem heruntergekommenen Haus am Stadtrand lebt und längst die Erwachsenenrolle übernehmen muss. In der Regie von Ulrike Kofler entsteht ein Generationenporträt von drei Frauen. Gerti Drassl spielt Gittes Mutter und Ginas Oma.