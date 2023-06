David Schalkos neuer Roman: Ein Antiheld ringt mit seiner Identität

Bild: imago images/SKATA via Reuters C

"Nichts ist so heilsam wie eine menschliche Berührung." Diesen Satz des so genialen wie paranoiden Schach-Weltmeisters Bobby Fischer (1943-2008) stellt David Schalko seinem neuen Roman "Was der Tag bringt" voran. Der Regisseur, Film-/TV-Produzent und unter anderem Autor der literarischen Großtat "Schwere Knochen" (2018) schickt seinen Antihelden Felix durch die Schluchten von Turbokapitalismus, Konsumsucht, Nachhaltigkeitsprämissen, Empathiefreiheit und eines faustischen Handels.