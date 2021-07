David Garrett in Linz: "Es wird etwas fürs Herz"

Seine beiden Auftritte bei "Klassik am Dom" mussten zwar auf das kommende Jahr verschoben werden. Ganz ohne David Garrett geht’s aber doch nicht. Deshalb wird der deutsche Stargeiger (40) im Mariendom spielen, allerdings nur für das TV-Publikum. Das Konzert wird am 24. Juli zeitversetzt um 22.45 Uhr in ORF 2 übertragen.