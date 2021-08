David Crosby: "Am wichtigsten ist mir meine Familie"

Als einer von wenigen ist er zweimal in der "Rock and Roll Hall of Fame" vertreten: David Crosby, für sein Werk mit The Byrds (1991) und Crosby, Stills & Nash (1997). Heute wird der Kalifornier 80 Jahre. Den bedeutendsten Erfolg seines Lebens verortet der mit einer klaren, hellen Stimme gesegnete Sänger und Songwriter aber im Privaten: "Meine Familie" sei ihm am wichtigsten.

Dass er mit seinem einst zur Adoption freigegebenen Sohn – Rockmusiker James Raymond (59) – heute ein sehr enges Verhältnis pflegt, ist auch auf dem jüngsten Album "For Free" zu hören. "Es ist ein Geschenk, mit einem solchen Sohn gesegnet zu sein", sagt Crosby. Er sei jetzt "der glücklichste Kerl überhaupt".

Die Sucht ließ er hinter sich

Dass der 1941 in Los Angeles Geborene seinen 80. Geburtstag fit und fröhlich feiern kann, war angesichts seines Lebenswandels weniger zu erwarten. Als Rauschgiftkonsument hatte er zeitweise einen legendären Ruf. Der Besitz von Heroin und Kokain brachte ihn Mitte der 80er Jahre sogar ins Gefängnis, 1994 erhielt er nach jahrelangem Alkoholmissbrauch eine Spenderleber. "Das war eine saudumme Zeit, und sie hat mich fast umgebracht. Aber ich habe es überwunden, was viele andere nicht geschafft haben. Darauf bin ich stolz."

Stolz sein kann Crosby auch auf seine Musikerkarriere. Sie führten ihn gleich in höchste Höhen bei den Byrds, die er mit Roger McGuinn und Gene Clark gegründet hatte. Von 1964 bis 1967 erschienen fünf Schlüsselalben des US-Folkrocks und mehrere Hits ("Mr. Tambourine Man", "Turn! Turn! Turn!", "So You Want to Be a Rock ‘n’ Roll Star"). Bis Streitereien zu Crosbys Entlassung führten.

Mit Stephen Stills (Buffalo Springfield) und Graham Nash (The Hollies) bildete er bald die "Supergroup" Crosby, Stills & Nash (CSN). Zeitweise kam der Kanadier Neil Young als viertes Studio- und Live-Mitglied hinzu, so auch 1969 beim Woodstock-Festival. Crosby, Stills & Nash waren sehr erfolgreich, aber auch "ein einziger Konkurrenzkampf", sagt Crosby.

Seine fünf zuletzt vorgelegten Solowerke zählen zum Schönsten, Berührendsten und Vornehmsten seiner Laufbahn – von "Croz" (2014) bis "For Free" (2021).

Auf der neuesten Platteverneigt sich Crosby auch vor seiner am meisten verehrten Lebensabschnittsgefährtin, mit dem Lied "For Free" von Joni Mitchell. "Ich denke, sie ist die Beste von uns allen." Sein Ziel als Songwriter seien "Lieder, die dich etwas fühlen lassen, dich auf eine kleine Reise mitnehmen, dich mal lachen und mal weinen lassen". Die Reise geht weiter: Zwei neue Crosby-Alben sind in Arbeit.