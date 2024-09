David Bösch lädt zu „einem Fest, das zeigt, was Theater alles kann“

„Das Landestheater ist der heiße Scheiß“, sagte der neue Schauspieldirektor David Bösch am Montag. In der Gesprächsreihe „Wozu dieses Theater?“ bittet OÖN-Kulturchef Peter Grubmüller regelmäßig Theaterpersönlichkeiten vor den Vorhang. Im bis auf den letzten Platz gefüllten Linzer Kepler Salon gab Bösch Einblicke in seine Herkunft, seine Pläne und sein Verständnis von Theater.