"Dass wir das versemmeln könnten, ist nicht unser erster Gedanke"

Der ORF hat bei der Nominierung für den 67. Eurovision Song Contest (ESC) vom 9. bis 13. Mai in Liverpool wieder tief in der eigenen Schatzkiste gekramt. Die 22-jährige Wienerin Teya, mit bürgerlichem Namen Teodora Spiric und mit serbischen Wurzeln, und Salena (Selina-Maria Edbauer), 24, aus der Steiermark werden mit einem selbst geschriebenen "Up-tempo-Popsong" gegen 36 Konkurrenten antreten. Wie der Song heißt und was er kann, wird am Weltfrauentag (8. März) zu erfahren sein.