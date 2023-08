"Dass sich die deutsche NPD ‚Die Heimat‘ nennt, darf nicht sein"

Mit Gastfreundschaft, internationaler Ausrichtung und räumlicher Nähe, die sich in emotionale übertragen soll, tritt man in Freistadt von 23. bis 27. August wieder an, um ein Festival auszurichten, das sich mit Kinokultur gegen jeden "verengenden und ausgrenzenden Begriff von Heimat" stellt.

Dazu reicht man heuer, 35 Jahre nach der Gründung, gut 50 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, die Perspektiven ins Zentrum rücken, die Menschen, die im mitteleuropäischen Wohlstand nach anerkannten Normen leben können, weniger sehen. So handelt die kanadische Arbeit "Riceboy Sleeps" in der Sparte Spielfilm (elf Länder) vom Trauma der Einwanderung aus Südkorea nach Nordamerika aus der Perspektive eines Buben.

Erstmals wird je ein Film aus Tschetschenien und Jordanien gezeigt. "The Cage Is Looking For A Bird" (im Spielfilmwettbewerb) beleuchtet die Bürden der Tradition, unter denen jungen Tschetscheninnen auf dem Land leiden. Die jordanische Arbeit "Inshalla Boy" (ebenfalls im Bewerb) rückt eine Frau ins Bild, die sich gezwungen sieht, eine Schwangerschaft mit einem Buben zu inszenieren, um nach dem Tod ihres Mannes ihr Erbe vollständig anzutreten, dafür muss sie einen Sohn vorweisen.

Auch im Dokumentarfilm wirft man in Freistadt Schlaglichter auf Heikles: Zur Eröffnung (23. 8., 20 Uhr) feiert "Wer hat Angst vor Braunau?" Weltpremiere, die Arbeit wirft einen Blick auf Umgang und Nutzung des Hitlerhauses. In "Wos tur i?" reflektiert eine steirische Zeitzeugin den aufkeimenden Faschismus der 1930er Jahre.

Vor dem Hintergrund nationalistischer Tendenzen sieht sich das Programmteam besonders in der Verantwortung, Offenheit und Toleranz zu fördern. Dass sich die deutsche NPD "Die Heimat" nennt, habe ihn sehr erschreckt, sagt Gerald Schaffarczyk von den HFF-Verantwortlichen. "Das darf nicht sein." Alle Infos zum Festival: www.filmfestivalfreistadt.at

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller