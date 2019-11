Das Welser Jugendkultur-Fest Youki feiert und hinterfragt die Dekadenz

Das Welser Jugend-Medien-Festival Youki, das von 19. bis 23. November stattfindet, feiert heuer seinen 21. Geburtstag. Und es wächst und gedeiht prächtig. Das zeigt allein die Rekordanzahl an Einreichungen für den internationalen Filmwettbewerb, seit jeher "Herzstück" des im Medienkulturhaus und im Alten Schlachthof stattfindenden, pulsierenden Ereignisses der Jugendkultur: 3090 Beiträge in Kurzform (maximal 20 Minuten) aus 112 Ländern haben die Sichtungsgruppe von Anna Prischl erreicht, die mit Anna Rieder seit heuer die Youki im Duo leitet.

Während des Festivals werden die Werke täglich von 9 bis 16 Uhr im Programmkino des MKH projiziert und so der Jury vorgelegt – 90 Beiträge aus 31 Ländern, die Gewinner werden am 23. 11. um 20 Uhr bei der Abschlussgala gekürt.

Die immense Zahl an Einreichungen, die alle im kleinen, gut fünfköpfigen Team gesichtet wurden, hängt mit der niederschwelligen Möglichkeit zusammen, sie online einzureichen, wie mit dem stetig gewachsenen Bekanntheitsgrad des ewig jung gehaltenen Festivals.

Neu am Wettbewerb ist, dass erstmals auch kreative Nachwuchsfilmer jeden Alters bis maximal 27 Jahre teilnehmen konnten, für die Jüngsten gibt es nun die Kategorie "unter 13". Der Startschuss dafür war, dass Filmer im zarten Alter von zehn Jahren zu Youki-Gewinnern geworden waren. "Und einen Film von einem Zehnjährigen kann man schlecht mit dem eines Fünfzehnjährigen vergleichen, zwischen beiden Altersstufen liegen große Entwicklungsschritte", sagt Rieder. Eingebettet ist der Filmwettbewerb wieder in ein Generalthema: Dekadenz. Man will sich, auch in dem darauf abgestimmten Format "Media Meetings", kritisch mit dessen Fallhöhe beschäftigen – von der Völlerei als Spielform von Glamour bis hin zum dekadenten Umgang mit der Umwelt. Letzteres beschäftigt auch die Nachwuchsfilmer in ihren Beiträgen. "Genauso wie sexuelle Identität sowie das Alter und dessen Folgen", sagt Prischl.

Ausprobieren kann sich das junge Publikum auch wieder in Workshops zu Maskenbild, Arbeiten als DJ (exklusiv für Frauen) und Fotografie, wo es vom Selfie bis zum Selbstporträt geht. Für alle drei Angebote gibt es noch Plätze. (nb)

Youki Wels: 19. bis 23. 11.; Infos, Programm: www.youki.at