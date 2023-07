Kulturhof Perg: Das weiße Rössl, reloaded

Ja, es ist die übliche schmalzige Geschichte um den frechen Zahlkellner Leopold, der die resolute Wirtin des legendären Hotels "Weißes Rössl" am Wolfgangsee mit seinem Charme um den Finger wickeln will und abblitzt. Ja, es sind alle Schlager der berühmten Vorlage vorhanden, von "Im weißen Rössl am Wolfgangsee" bis "Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist" – und trotzdem ist es eine ganz eigene Fassung, die Regisseur Florian Pilz im Kulturhof Perg auf die Bühne brachte.