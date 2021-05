Das "Was ist los?" kehrt am 28. Mai zurück

Mit der Öffnung der Kultur am 19. Mai kann das OÖN-Freizeitmagazin "Was ist los?" seine fast halbjährige Lockdown-Pause für beendet erklären. Ab 28. Mai liegt das Heft wieder wöchentlich freitags der Printzeitung bei und vereint alle wichtigen Termine der darauffolgenden Woche. Alle Künstler, Veranstalter und Agenturen sind herzlich eingeladen, Termine in Oberösterreich unter der E-Mail-Adresse wasistlos@nachrichten.at bekannt zu geben. Spätest mögliche Einsendung für die erste Ausgabe: Mi., 26. Mai, Vormittag. Anfragen für Anzeigen richten Sie bitte an a.hehenberger@nachrichten.at (Anzeigenschluss: 19. Mai).