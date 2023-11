Nicola Werdenigg: "Das Umfeld, in dem es passiert ist, ist ja wie Familie"

Vergewaltigung durch einen Teamkollegen, sexuelle Übergriffe von Lehrern und Trainern, ein pädophiler Heimleiter: Nicola Werdenigg ging mit ihren Erlebnissen als junge Ski-Rennläuferin mit dem Mädchennamen Spieß in den 1970er-Jahren vor sechs Jahren an die Öffentlichkeit. Die Reaktionen schwankten von Fassungslosigkeit bis zu Vorwürfen der Lüge. Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat den Fall Werdenigg in ihrem Stück "Schnee Weiß" verhandelt. Das Erfolgsstück wird am 24.