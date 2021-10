Ende der 80er, Anfang der 90er gilt Matt Johnson als einer der wichtigsten Songwriter der britischen Rockszene. Mit seinem Bandprojekt The The kombiniert er auf fulminante Weise Rock, Pop, Blues und Soul mit gesellschaftspolitisch aufgeladenen Lyrics, die gegen die herzlose Politik der Thatcher-Ära wettern. Die Alben "Mind Bomb" (1989) und "Dusk" (1993) klettern auf Platz 4 und 2 der UK-Charts. Doch der sensible Johnson ist nicht zum Star geschaffen.