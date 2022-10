Tanzperformances, Workshops, eine Fotoausstellung, Tanzfilme, multimediale Kunst – diese Vielfalt findet sich an Bord des Tanzhafenfestivals, das ab Freitag an vier Linzer Spielstätten vor Anker geht, zum sechsten Mal, nach zweijähriger Lockdown-Flaute. "Wir möchten Möglichkeitsräume schaffen und im Kleinen Großes entdecken. Es fließt ganz viel Herzblut in das Festival", sagt Cornelia Lehner, seit heuer Festival-Co-Leiterin, im OÖN-Gespräch.