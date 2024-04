Das Stream-Clubfestival lässt Bruckner auf Clubmusik treffen

Philipp Kroll alias Flip tritt am Freitag ab 22 Uhr im Solaris im OK (Offenes Kulturhaus) auf.

Experimentelle und improvisierte Klänge im Kirchenschiff: Was einst schon Anton Bruckner lieferte, findet nun beim Stream-Clubfestival seine Fortsetzung. Am 12. und 13. 4. wird an neun Orten in der Linzer Innenstadt über Clubmusik debattiert, gefeiert und getanzt. Alle Veranstaltungen können bei freiem Eintritt besucht werden.