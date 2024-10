Das Stadttheater Bad Hall triumphiert mit "Chicago"

Ohne lange zu fackeln nimmt dieser schillernde Musical-Vaudeville-Abend "Chicago" mit dem Welthit "And All That Jazz" Fahrt auf. Das Publikum im Stadttheater Bad Hall ist mit viel Zwischenapplaus sofort mittendrin in den Schicksalen der inhaftierten Frauen, die ihre Macho-Männer in Anflügen bewaffneter Selbstermächtigung aus dem Weg geräumt haben.