Das Sprungbrett der Unbekannten

Die britisch-albanische Sängerin Dua Lipa machte erste Bühnenerfahrungen via Liveurope

Die ambitionierte Karriere der damals 20-jährigen Sängerin namens Dua Lipa nahm Mitte 2015 richtig an Fahrt auf. Der heutige britische Weltstar mit albanischen Wurzeln präsentierte bei einem Konzert im Village Underground in London ihre erste Single "New Love". Das Publikum war euphorisch. Mit diesen Anfängen schmückt sich "Liveurope", die Musikplattform für europäische Talente, mit Fug und Recht.