Das sind die zehn teuersten Gemälde der Welt

Platz 10: Woman III von Willem de Kooning

Woman III ist ein Gemälde des abstrakten Expressionismus des US-amerikanischen Malers Willem de Kooning, entstanden in einer Serie von sechs artverwandten Frauenbildnissen zwischen 1951 und 1953. Das Format des 1953 fertiggestellten Bildes ist 1,2 × 1,7 Meter. Im November 2006 veräußerte Geffen das Gemälde an den Hedgefonds-Milliardär Steven A. Cohen für 142,5 Millionen US-Dollar, einen der höchsten bis dahin für ein einzelnes Bild erzielten Beträge.

Platz 9: La Montagne Sainte-Victoire von Paul Cézanne

Das Bild gehört zu einer Serie von Ölgemälden des französischen Künstlers Paul Cézanne aus den Jahren 1904–1906. Der Montagne Sainte-Victoire ist ein Kalksteingebirge im Süden der Provence, das sich von nahe Aix en Provence über 18 Kilometer nach Osten erstreckt. Cézanne, der das Gebirge von seinem nah gelegenen Atelier auf dem Hügel Les Lauves im Norden von Aix-en-Provence sehen konnte, malte es siebenundachtzig Mal. Es wurde gestern von den Erben von Paul Allen an einen unbekannten Käufer um 137,8 Millionen Dollar verkauft.

Der Kunstmäzen Heinz Berggruen steht am 08.09.1998 in Berlin vor dem Gemälde "La Montagne Sainte-Victoire" (1888-90) von Paul Cezanne. Bild: (dpa)

Platz 8: No. 5, 1948 von Jackson Pollock

No. 5, 1948 ist ein Gemälde des US-amerikanischen Künstlers Jackson Pollock. Das Gemälde, das noch vor dem Eigentum David Geffens im Museum of Modern Art ausgestellt war, befindet sich nun in Privatbesitz. Nach einem Bericht der New York Times vom 2. November 2006 wurde das Bild von seinem damaligen Eigentümer David Geffen in einer privaten Transaktion für 140 Millionen Dollar an einen Mexikaner verkauft.

Platz 7: Les Poseuses (kleine Fassung) von Georges Seurat

"Les Poseuses, Ensemble (petite version)" gilt als Höhepunkt des Pointillismus. Es wechselte mit 149 Millionen Dollar den Besitzer - ein neuer Höchstwert für den Künstler. Das Bild zeigt ein nacktes Model in drei verschiedenen Posen.

Platz 6: Three Studies of Lucian Freud (Triptychon) von Francis Bacon

Das Werk des irisch-britischen Malers Bacon entstand 1969. Es zeigt den deutschen Maler Lucian Freud. Bacon und Freud waren enge Freunde und malten sich regelmässig gegenseitig. Es wurde von Elaine Wynn im Jahr 2013 um 142,4 Millionen Dollar gekauft.

Plätze 5 und 4: Nu couché (kleine Fassung) und Nu couché von Amedeo Modigliani

Amedeo Clemente Modigliani war ein italienischer Zeichner, Maler und Bildhauer. Die heutige Bekanntheit beruht vor allem auf seinen Aktgemälden. Nu couché heißt auf Deutsch übersetzt "Der liegende Akt". Das Gemälde zeigt eine in einem Innenraum auf einem dunkelroten Sofa und einem türkisblauen Kissen liegende, unbekleidete Frau. Das Bild wurde 1917 in der Pariser Galerie zusammen mit anderen Aktdarstellungen gezeigt. Es kam zu einem Menschenauflauf bei der Ausstellung; vermutlich wirkte das Bild damals skandalös auf die Galeriebesucher. Die Polizei verfügte noch am selben Tag die Entfernung der Aktdarstellung zusammen mit weiteren anderen Akten. Von dem Künstler, der schon im Alter von 35 Jahren verstarb, gibt es etwa 420 Gemälde. Die Gemälde wurden um 157,2 und 170,4 Millionen Dollar verkauft.

Der liegende Akt von Amedeo Modigliani. Bild: privat (dpa)

Platz 3: Les femmes d’Alger von Pablo Picasso

Die Version „O“ aus dem Jahr 1955 stellt eine Szene aus einem Harem dar und zeigt vier barbusige Frauen, starkfarbig gemalt in einer Mischung aus abstrakt und realistisch. Entstanden war es als Hommage von Picasso an seinen im November 1954 verstorbenen Kollegen Henri Matisse. Käufer und neuer Eigentümer war angeblich der ehemalige Premier- und Außenminister Katars, Hamad ibn Dschasim ibn Dschabr Al Thani. Der Preis der 2015 bezahlt wurde: 179,4 Millionen Dollar.

Les femmes d'Alger von Pablo Picasso Bild: Sothebys (dpa)

Platz 2: Shot Sage Blue Marilyn von Andy Warhol

Ein von US-Künstler Andy Warhol angefertigtes Porträt der Schauspielerin Marilyn Monroe wurde in New York für rund 195 Millionen Dollar (etwa 185 Millionen Euro) versteigert. Das 1964 entstandene "Shot Sage Blue Marilyn", das auf einem Foto basiert, zeigt die Schauspielerin vor türkis-blauem Hintergrund mit gelben Haaren, roten Lippen und türkisem Lidschatten.

Shot Sage Blue Marilyn Bild: ANGELA WEISS (APA/AFP/ANGELA WEISS)

Platz 1: Salvator mundi von (wahrscheinlich) Leonardo da Vinci

Das Ölgemälde zeigt Christus als Heiland der Welt und wird auf die Zeit um 1500 datiert. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, ob das Bild tatsächlich von Leonardo da Vinci gemalt wurde.

2005 wurde das Werk vom Kunsthändler Robert Simon und weiteren Personen erworben, die Restaurierungen und Untersuchungen veranlassten. Verschiedene Expertisen kamen zu dem Ergebnis, dass es sich um ein eigenhändiges Werk Leonardo da Vincis handle. Zugleich gab es anderslautende Einschätzungen, die beispielsweise von einer Werkstattarbeit – und damit lediglich einer Miturheberschaft Leonardos – ausgehen. Ungeachtet dessen erzielte das Gemälde bei anschließenden Versteigerungen Rekordsummen. Mit einem am 15. November 2017 bei Christie’s in New York erreichten Verkaufswert von 450,3 Millionen US-Dollar handelt es sich um das derzeit teuerste Gemälde, das jemals versteigert wurde. 2019 wurde von Medien berichtet, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hätte das Bild ersteigert. Offiziell bestätigt wurde das aber bis heute nicht. Seit seiner Ersteigerung wurde das Bild nicht mehr öffentlich gesehen.