Das sind die zehn beliebtesten Netflix-Serien der OÖN-Leser

Platz 10: Sex Education

Gemeinsam mit seiner rebellischen Mitschülerin eröffnet der junge Otis Milburn (Asa Butterfield) an seiner Schule heimlich eine Sextherapieklinik. Dank seiner Mutter, einer erfolgreichen Sexualtherapeutin, hat Otis alle Antworten parat. Nach dem großen Publikumszuspruch in den ersten drei Staffeln hat Netflix eine Fortsetzung angekündigt. Wann genau die vierte Staffel erscheint, ist allerdings noch ungewiss.

Platz 9: Squid Game

Die koreanische Serie, in der 456 hochverschuldete Menschen in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander antreten, hat im Herbst des Vorjahres die Massen begeistert. Nur knapp einen Monat nach der Premiere im September erreichten die neun Folgen der ersten Staffel laut Netflix-Angaben 111 Millionen Fans. Eine Fortsetzung ist für das Jahr 2024 geplant.

Platz 8: House of Cards

Das Politdrama "House of Cards" war im Jahr 2013 eine der ersten Serien-Eigenproduktionen, mit denen Netflix aufhorchen ließ. Die Serie portraitiert den zynischen und machthungrigen US-Politiker Frank Underwood (Kevin Spacey), dem auf dem Weg zu höchsten Amt im Staat jedes Mittel recht ist, ohne Rücksicht auf Legalität, Anstand und Moral. Die Geschichte von Underwood und seiner Frau Claire (Robin Wright) wird in sechs Staffeln erzählt, offiziell abgeschlossen wurde sie im Jahr 2018.

Platz 7: Lupin

Die Mini-Serie über einen gerissenen Betrüger ist die erste französische Serie, die es in die US-Top-Ten von Netflix geschafft hat. Der aus dem Kinohit „Ziemlich beste Freunde“ bekannte Omar Sy gibt den charmanten Meisterdieb Assane Diop, der die Krimiromane über den Meisterdieb Arsène Lupin zur Inspiration nimmt, um seinen toten Vater zu rächen. Laut Netflix ist eine dritte Staffel in Planung, die Dreharbeiten haben bereits begonnen.

Platz 6: The Queen's Gambit

Die Geschichte um das Waisenkind Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), das mit ihrer mathematischen Genialität den Schach-Großmeistern das Fürchten lehrt, hat im Herbst 2020 die Massen begeistert. Der Erfolg der Drama-Miniserie hat im Coronajahr nicht nur Zuschauerrekorde, sondern auch ein ungeahnt hohes Interesse am Schachsport an sich ausgelöst. Ob es eine Fortsetzung geben wird, ist noch ungewiss.

Platz 5: The Crown

Die Serie widmet sich dem Leben der britischen Königin Elizabeth II. und gilt als bislang teuerstes Projekt des Streaminganbieters. Bereits zu Beginn der Planungen waren sechs Staffeln vorgesehen, aktuell sind vier davon auf Netflix verfügbar. Jede Staffel befasst sich mit einem Jahrzehnt aus dem Leben der Queen, die letzten beiden Staffeln drehen sich um die Zeit nach der Jahrtausendwende.

Platz 4: Narcos

Das Historiendrama befasst sich in den ersten zwei Staffeln mit dem Aufstieg des Drogenbarons Pablo Escobar und dem kolumbianischen Medellín-Kartell in den 1970er- und 80er-Jahren, während sich die dritte Staffel dem Cali-Kartell widmet. 2018 erschien zudem das Spin-Off "Narcos: Mexico", das sich auf den illegalen Drogenhandel im Mexiko konzentriert.

Platz 3: Stranger Things

Die Science-Fiction-Mysteryseryserie schildert die gruseligen Abenteuer von Kindern in einer US-Kleinstadt während der 1980er-Jahre. Bei den Fans ist sie nicht nur wegen ihrer Horroreffekte, sondern auch wegen der liebevollen 80er-Jahre-Optik beliebt. Nach dem großen Erfolg der ersten drei Staffeln hat das Warten auf eine Fortsetzung bald ein Ende: Staffel vier wird in zwei Teilen verfügbar sein: Der erste erscheint bereits am 27. Mai, der zweite ab 1. Juli.

Platz 2: Bridgerton

Die erste Staffel rund um die Liebeswirren der Bridgerton-Großfamilie im London des Jahres wurde insgesamt 625 Millionen Stunden in 82 Millionen Haushalten auf der ganzen Welt gestreamt. Auch in den neuen Episoden treibt es die feine Gesellschaft bunt: Der zweite Teil des erfolgreichen Kostümdramas ist seit März auf Netflix verfügbar.

Platz 1: Haus des Geldes

Zunächst fing alles ganz klein im spanischen Fernsehen an. Erst als die Geschichte über eine Gruppe, die die spanische Staatsbank überfällt, von Netflix aufgegriffen wurde, stellte sich plötzlich ein Riesenerfolg ein. Protagonisten wie der "Professor", der den milliardenschweren Raub plant, wurden nicht nur in Spanien zu Stars. Im Dezember vergangenen Jahres wurde die fünfte und letzte Staffel veröffentlicht. In der OÖN-Abstimmung belegte die Erfolgsserie aus Spanien mit klarem Vorsprung Platz eins.